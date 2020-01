De Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant is zondag op 41-jarige leeftijd met een van zijn dochters omgekomen bij een helikoptercrash in Calabasas, in de staat Californië. Een overzicht van de reacties van beroemdheden uit de entertainmentwereld.

Kim Kardashian: 'Niemand zou dit moeten doormaken'

Kim Kardashian deelt op Instagram een foto van Bryant met zijn dochter. "Niemand zou dit moeten doormaken", aldus de realityster. "Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn voor Bryants vrouw Vanessa om haar echtgenoot en dochter te verliezen."

Arie Boomsma: 'Man die alles eruit wilde halen'

"Iedereen in de huidige wereld van de rap en entertainment is opgegroeid met Kobe Bryant", vertelt Arie Boomsma in de 538 ochtendshow met Frank Dane. "Ik denk dat hij de geschiedenis in zal gaan als de man die alles eruit wilde halen en die ook alles won. Hij won met na zijn basketbalcarrière met zijn eerste animatieproject meteen een Oscar", aldus de presentator die zelf in de Verenigde Staten basketbalde totdat een blessure daar een einde aan maakte.

Ellen DeGeneres: 'Geschokt en bedroefd'

Ellen Degeneres reageert via Twitter. "Zoals iedereen ben ik geschokt en bedroefd door het nieuws over Kobe Bryant", aldus de presentatrice op haar 62e verjaardag. "Mijn hart is gebroken voor zijn vrouw en familie."

Drake: 'Kan niet waar zijn'

Rapper Drake reageert met ongeloof op het overlijden van Bryant. "Kan niet waar zijn", schrijft de Canadese muzikant op Instagram bij een foto van Bryant.

Demi Lovato: 'Nu een legende met vleugels'

"Dit maakt me zo verdrietig", schrijft singer-songwriter Demi Lovato bij een foto van zichzelf met Bryant. "Je zal gemist worden. Je bent nu een legende met vleugels."

Jörgen Raymann: 'Hoopte dat het nepnieuws was'

Jörgen Raymann deelt een foto van de overleden voormalig basketballer. "Hoopte dat het fake news was. RIP", schrijft de cabaretier erbij.

Rico Verhoeven: 'Rust in Vrede'

"RIP", houdt kickbokser Rico Verhoeven het kort.

Gigi Hadid: 'Opgegroeid als Kobe-fan'

Gigi Hadid condoleert de familie van Bryant en de andere omgekomen personen. "Ik groeide op als Kobe-fan. Dat gaf me veel plezier", aldus het model.

Justin Bieber: 'Hebt me altijd aangemoedigd'

Justin Bieber deelt een foto van hemzelf als kind met de basketballer van de Los Angeles Lakers. "Je hebt me altijd aangemoedigd, Mamba", refereert de zanger aan de bijnaam van Bryant en diens beroemde 'Mamba Mentality'.

Lil Kleine deelt foto Bryant

Rapper Lil Kleine staat met een Instagram story stil bij het overlijden van Bryant. "Rust in vrede", staat bij een foto van de basketballer.

Kevin Hart: 'Geen woorden voor'

Kevin Hart staat met een foto van Bryant en diens dochter stil bij hun overlijden. "Ik heb er geen woorden voor. Ik heb alleen tranen", aldus de acteur en komiek op Instagram.