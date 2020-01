Prins Harry heeft zondag voor het eerst in het openbaar gereageerd op de breuk met het Britse koningshuis tijdens een speech bij een liefdadigheidsinstelling die gedeeld is op het Instagram-account van het koppel.

Twee weken geleden kondigden Harry en zijn vrouw Meghan Markle onverwacht aan hun rol in het Britse koningshuis te willen herzien. De hertog van Sussex noemt de beslissing "een sprong in het diepe", maar zegt ook dat "er geen andere mogelijkheid was".

"We hadden gehoopt de koningin, het Gemenebest en mijn militaire verenigingen te blijven dienen zonder overheidsfinanciering. Helaas was dat niet mogelijk", aldus Harry. Hij noemt de breuk een moeilijke en verdrietige beslissing.



Zaterdag liet Buckingham Palace weten dat Harry en Megan vanaf komende lente hun koninklijke titels niet meer zullen gebruiken en geen publiek geld meer zullen ontvangen.

Het koppel heeft ook aangegeven deels in Noord-Amerika te willen wonen. Megan is op dit moment al in Canada, samen met hun zoon Archie. Verwacht wordt dat Harry zich binnenkort bij hen zal voegen.



Maar, zo benadrukt Harry zondag, het koppel verwijdert zich niet volledig van de Britse bevolking. "Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis en een plek waar ik van hou, dat zal nooit veranderen", zei Harry.