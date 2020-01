Kaj van der Ree heeft spijt van de seksueel getinte berichten die hij stuurde aan minderjarige meisjes, laat hij weten via een statement. Omroep BNNVARA maakte zaterdag bekend de samenwerking met de 28-jarige presentator per direct te stoppen, vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag.

"De afgelopen dagen is naar buiten gekomen dat ik in het verleden via sociale media enkele seksueel getinte contacten heb gehad met toen nog minderjarige meisjes. Ik was vereerd door de aandacht die ik kreeg en was mij toen niet bewust van de implicaties van mijn gedrag", aldus Van der Ree.

"Ik zie nu in dat ik domme fouten heb gemaakt en ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld. Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven. Maar ik snap het ook dat organisaties op dit moment niet meer met mij willen samenwerken."

Van der Ree is werkzaam als YouTuber, presentator en radio-dj. Zaterdag maakte omroep BNNVARA bekend dat het door Van der Ree gepresenteerde programma Proefkonijnen per direct wordt gestopt. Ook Van der Ree's radioprogramma Skaj is the Limit, dat te beluisteren was op 3FM, is beeïndigd. Van der Ree's YouTube-kanaal is offline.

'Ben een gewone jongeman die fouten heeft gemaakt'

In zijn verklaring biedt Van der Ree zijn excuses aan, maar hij vraagt ook om begrip:

"Ik hoop dat mensen willen begrijpen dat ik behalve een bekende mediapersoonlijkheid ook een gewone jongeman ben die een aantal fouten heeft gemaakt en daar lessen uit wil trekken. Seksueel getint verkeer met minderjarigen heb ik achter mij gelaten, en ik kan verzekeren dat het ook niet meer zal gebeuren."

Van der Ree ontkent overigens dat alle beschuldigingen die over hem gedaan zijn, op waarheid berusten. "Het feit dat ik via sociale media enkele seksueel getinte contacten heb gehad, wil echter niet zeggen dat alles wat over mij wordt beweerd ook juist is"

Via Twitter kwamen vrijdag meerdere berichten naar buiten dat Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat Van der Ree seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media. Sommigen van hen zouden op dat moment minderjarig zijn geweest. Peter R. de Vries had het in de uitzending van RTL Boulevard over "meisjes vanaf dertien jaar".