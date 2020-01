Het televisieprogramma Proefkonijnen met Kaj van der Ree wordt per direct stopgezet, meldt omroep BNNVARA. Ook zijn radioshow op 3FM zal niet meer worden uitgezonden. De 28-jarige presentator is beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag jegens minderjarige meisjes.

"Naar aanleiding van de beschuldigingen over seksueel overschrijdend gedrag van Kaj van der Ree hebben we, samen met de NPO, besloten de uitzendingen van Proefkonijnen per direct te stoppen en zijn radioshow op 3FM niet uit te zenden", aldus de omroep.

"We zijn met hem in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen."

Via Twitter kwamen vrijdag meerdere berichten naar buiten dat Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat Van der Ree seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media. Sommigen van hen zouden op dat moment minderjarig zijn geweest. Peter R. de Vries had het in de uitzending van RTL Boulevard over "meisjes vanaf dertien jaar".

'We zijn erg geschrokken'

BNNVARA reageerde vrijdag geschokt op het nieuws dat via RTL Boulevard naar buiten kwam. "We zijn erg geschrokken van de beschuldigingen richting Kaj over seksueel overschrijdend gedrag en willen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht."

Het management van Van der Ree liet vrijdag aan RTL Boulevard weten dat hij een advocaat in de arm neemt nu hij beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag door meerdere vrouwen. "We volgen de juridische route en wachten dit af."

Van der Ree is Youtuber, presentator en radio-dj. Hij presenteerde sinds kort Proefkonijnen bij BNNVARA, samen met Jurre Geluk. Er is tot nu toe één aflevering met Van der Ree als presentator uitgezonden. De inhoud van Van der Ree's YouTube-kanaal, waarop 251.000 mensen zich hebben geabonneerd, is zaterdag verwijderd.

Geluk reageert via Instagram geschrokken op het stopzetten van Proefkonijnen, maar zegt het besluit van de omroep wel te begrijpen. "Ik ben heel erg geschrokken van dit nieuws. Ik baal enorm van het stopzetten van Proefkonijnen maar sta 100% achter dit besluit. Het hele team heeft hier hard aan gewerkt en ik was héél trots op wat we hebben gemaakt", aldus Geluk.