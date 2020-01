Radiomaker Rob Stenders (54) heeft de Pop Media Prijs 2020 gewonnen. Dit werd zaterdag bekendgemaakt op Eurosonic Noorderslag. De prijs wordt uitgereikt aan personen of media die het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de popjournalistiek.

Stenders (54) is sinds 1985 te horen op de nationale radio. Hij begon bij de VARA op Radio 3 en maakt tegenwoordig programma's voor NPO Radio 2. De jury prijst Stenders' "enthousiasme, zijn niet-aflatende passie voor muziek en vermogen om nieuwe muziek naar het publiek te brengen". Mede dankzij Stenders' promotie op de radio kwam Danny Vera in 2019 met zijn nummer Roller Coaster op nummer vier binnen in de Top 2000.



Naast Stenders waren dit jaar de radio-omroep Red Light Radio en documentairemaker Carine Bijlsma genomineerd. Red Light Radio maakt sinds 2010 online radio vanuit een peeskamertje op de Wallen. Bijlsma maakte de documentaire Devil's Pie: D'Angelo, waarin ze de enigmatische artiest D'Angelo volgt.



De Pop Media Prijs wordt sinds 1995 uitgereikt als beloning voor een belangrijke bijdrage aan de popjournalistiek. Dit kan een persoon zijn, maar ook een programma, boek of documentaire. De prestaties in het afgelopen jaar tellen het zwaarst, maar het hele oeuvre van de genomineerde wordt in het oordeel meegenomen. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.