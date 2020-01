De onlangs overleden acteur Aart Staartjes zal op vrijdag 17 januari in besloten kring worden begraven, meldt zijn familie op woensdag. De begrafenis vindt plaats in Dronryp, waar Staartjes woonde.

In de bibliotheek van Dronryp ligt een condoleanceregister. Tot donderdag (tussen 13.30 en 18.00 uur) kan het register getekend worden.

Daarnaast kunnen mensen condoleances en herinneringen achterlaten in een speciaal gedenkboek dat in het atrium van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ligt.

Staartjes is zondag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij vrijdag opliep bij een verkeersongeluk. De acteur botste in Leeuwarden met zijn brommobiel tegen een auto.

Staartjes was acteur, regisseur, presentator, schrijver en documentairemaker. Hij was vooral bekend als de wat norse Meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.