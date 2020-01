Journalist en auteur van Catch and Kill Ronan Farrow werkt voor HBO aan een documentaire over de bedreiging van en geweld tegen journalisten, meldt The Hollywood Reporter woensdag.

Farrow doet voor deze nog titelloze documentaire onderzoek naar bedreigingen, intimidatie en in sommige gevallen geweld waar journalisten wereldwijd mee te maken krijgen. Hij wil daarmee de corruptie en het machtsmisbruik van overheden en het bedrijfsleven blootleggen.

In 2018 won Farrow een Pulitzerprijs voor zijn onderzoek naar het seksuele misbruik waar filmproducent Harvey Weinstein zich jarenlang aan schuldig maakte. De journalist deed daar destijds verslag van in The New Yorker. In oktober 2019 verscheen Catch and Kill, Farrows boek over zijn ervaringen met de Weinstein-affaire.

Voor dit nieuwe project werkt Farrow samen Heidi Ewing en Rachel Grady, de regisseurs van de bekroonde documentaire Jesus Camp (2006).