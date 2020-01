Frits Wester gaat vanaf dinsdag weer aan het werk als politiek verslaggever bij RTL. In het praatprogramma Jinek liep hij maandag helemaal leeg over wat hij de afgelopen maanden meemaakte. Hij hoopt dat het bij een afkickpoging zal blijven: "Maar ik heb in Nederland 17,5 miljoen politieagenten om me heen die Wester in de gaten houden. In de kroeg durf ik zelfs geen alcoholvrij biertje meer te drinken."

Nadat RTL maandag het persbericht over zijn rentree verstuurde, ontplofte de telefoon van Wester bijna: "Ik moest 'm gewoon continu aan de lader houden. Zoveel reacties kwamen er binnen. Echt van alle kanten. En vooral opbeurende. Dat heeft me erg gesteund."



Wester vertelde lange tijd voor zichzelf en vooral richting de buitenwereld te hebben ontkend dat hij een alcoholprobleem had: "Je gaat erin geloven dat het morgen beter zal gaan en dat je het anders gaat doen. Alcohol wordt de brandstof waarop je loopt. Het drinken zelf was niet het probleem, maar langere periodes zonder die brandstof."

"Ik moest alcohol hebben om normaal te functioneren. Zo gek gaat je lijf dan werken."

Het gewraakte televisieoptreden waarbij hij vanuit Italië in schijnbaar beschonken toestand zijn licht liet schijnen over de bonnetjesaffaire en daarbij lispelend en tevergeefs het woord 'bonnetjesaffaire' probeerde uit te spreken, heeft Wester nog nooit teruggekeken: "En ik wil het ook niet zien. Ik schaam me daarvoor. Het kwam denk ik omdat ik kort geslapen en niets gedronken had. Had ik misschien maar iets gedronken. Het was alsof ik er zelf niet meer bij was. Ik moest alcohol hebben om normaal te functioneren. Zo gek gaat je lijf dan werken."

Wester geraakte de laatste jaren op een punt dat hij niet meer dronken werd: "Ik dronk een derde van een fles wodka en zes, zeven glazen wijn per dag. Niet tijdens mijn werk, maar wel erna. De afkickperiode van zes weken in Zuid-Afrika heeft me goed gedaan. Toen ik het vliegtuig instapte voelde ik me net een dartsbord waarin heel veel pijltjes werden gegooid. Ik had het gevoel dat iedereen me in de gaten hield. De hele vlucht ben ik in elf uur maar een keer mijn stoel uit geweest om naar de wc te gaan, terwijl ik normaal veel vaker moet. Maar ik durfde gewoon niet."

Eerdere waarschuwingen van collega's en mensen uit zijn familie sloeg Wester in de wind. "Aanvankelijk heb ik de verhalen over alcoholmisbruik na die uitzending ontkend. Maar er waren al wel meer momenten dat ik bij zelf dacht van 'doe eens normaal Wester'. Maar het blijft maar doorgaan tot het moment dat je met je kop tegen de muur knalt. In een gesprek met een collega heb ik toen toegegeven dat ik een alcoholprobleem had. Toen hoefde ik niet meer te liegen en te doen alsof. Ik ben alcoholist en zal dat altijd blijven, maar dan wel een nuchtere alcoholist. Al kan ik niet beloven dat ik nooit meer een glas wijn zal aanraken. Alcohol is overal. Moet je dan elk feestje overslaan?" Wester gaf aan onder meer met Oud en Nieuw al wel een wijntje te hebben gedronken.

Bang voor een terugval is Wester echter niet. "Mijn voordeel is dat ik in Nederland 17,5 miljoen mensen om me heen heb die me in de gaten houden. In een kroeg durf ik zelfs geen 0,0-biertje te drinken. Alcoholverslaving is een ziekte, maar dat mag je niet als excuus gebruiken, Maar echt, het kan je broer, zwager, vriend, buurman, dokter of piloot zijn. Het kan iedereen overkomen."

"Ik ben RTL heel dankbaar voor de tijd en rust die ik heb gekregen om aan mijn herstel te werken", zei de 57-jarige Wester maandag in een eerste reactie. "Nu heel veel zin om mentaal en fysiek weer fit aan de slag te gaan, want het Binnenhof en mijn collega's heb ik wel gemist de afgelopen maanden."

De verslaggever bedankte alle mensen die hem "lieve, aardige en opbeurende reacties" stuurden nadat hij in september zijn werk tijdelijk moest neerleggen. Hij verscheen toen naar het scheen onder invloed van alcohol voor de camera, waarna RTL besloot hem tijdelijk van de buis te halen. Wester bracht vervolgens een maand door in een afkickkliniek door en is inmiddels 20 kilo afgevallen.