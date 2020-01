Dwayne Johnson werkt momenteel aan een nieuwe NBC-serie, genaamd The Young Rock, geïnspireerd op de jonge jaren van de acteur. Dat meldt Variety.

Er komen elf afleveringen van de comedyserie. Producenten Nahnatchka Khan en Jeff Chiang schreven de pilot. De 47-jarige Johnson is zelf als uitvoerend producent bij de serie betrokken. Het is de tweede NBC-serie waaraan de acteur meewerkt, hij is ook te zien in de NBC-serie The Titan Games. Ook voor die serie is hij uitvoerend producent.

Johnson, ook wel bekend als 'The Rock', heeft een roerige jeugd gehad. Hij groeide op in armoede. De ouders van Johnson werden uit hun huis op Hawaï gezet toen de acteur veertien was. Hij was daarna vastbesloten hard te werken, zodat zoiets nooit meer kon gebeuren.

'The Rock' begon zijn carrière in 1996 als worstelaar. Daarna richtte hij zich meer op zijn acteercarrière. Zijn debuut maakte Johnson in 1999, toen speelde hij verschillende kleine rollen. Hij is bekend van films als The Scorpion King en Jumanji: The Next Level.