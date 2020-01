Auteur en journalist Elizabeth Wurtzel is dinsdag op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker, bevestigt haar echtgenoot in gesprek met CNN.

De Amerikaanse Wurtzel werd wereldwijd beroemd door haar boek Prozac Nation, dat ze in 1994 op 27-jarige leeftijd uitbracht en waarin ze openhartig over haar manische depressie en haar ervaringen met drugs en antidepressiva schreef. Haar vrijmoedige en nietsontziende bekentenissen waren een sensatie, maar oogstten ook veel kritiek.

Wurtzel schreef nog meer boeken, waaronder Bitch: In Praise of Difficult Woman (1998) en More, Now, Again (2001), waarin ze onder andere vertelt over haar verslaving aan ritalin. Ook schreef ze artikelen en essays voor diverse tijdschriften en kranten, waaronder New York Magazine en The Guardian.

Nadat ze de diagnose borstkanker kreeg, voerde Wurtzel campagne voor het laten testen op erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. Wurtzel had zo'n erfelijke genetische mutatie.

"Kanker past bij me", schreef ze in 2018 in een essay. "Ik kan goed vechten. En dit gevecht duurt de rest van mijn leven. Maar ik was altijd al met mezelf in gevecht. Ik ben eraan gewend. Ik kan me geen tijd herinneren dat mijn lichaam en geest er niet op uit waren om me te pakken te krijgen. Ik voel me op m'n gemak bij ongemak."