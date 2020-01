Taylor Swift krijgt de Vanguard Award vanwege haar inzet voor de lhbti-gemeenschap, maakt de belangenorganisatie GLAAD dinsdag bekend.

"Taylor Swift maakt gebruik van haar unieke mogelijkheid om popcultuur te beïnvloeden en de acceptatie van lhbti'ers te bevorderen", aldus Sarah Kate Ellis, de voorzitter van GLAAD.

In juni 2019 schreef Swift een brief aan de senator van de Amerikaanse staat Tennessee, om hem ertoe te bewegen een wet inzake gelijke rechten voor lhbti'ers te ondersteunen. Daarnaast startte de dertigjarige zangeres een online petitie en riep ze haar fans op om achter diezelfde wet te gaan staan.

Ook bracht Swift in juni het nummer You Need to Calm Down uit, die bedoeld is om de lhbti-gemeenschap te vieren. In de video die ze bij het nummer maakte, figureerden diverse lhbti-beroemdheden, onder wie presentatrice Ellen DeGeneres en actrice Laverne Cox.

Swift zal de prijs op 16 april uitgereikt krijgen, tijdens de 31e editie van de jaarlijkse GLAAD Media Awards in Los Angeles.