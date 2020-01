De finale van het WK voetbal voor vrouwen tussen Nederland en de Verenigde Staten was de best bekeken televisie-uitzending van 2019, blijkt uit cijfers die Stichting KijkOnderzoek dinsdag bekend heeft gemaakt. Buiten sport was De Luizenmoeder het best bekeken programma.

De verloren finale van de Oranjevrouwen op 7 juli werd door 5.482.000 mensen bekeken. Op 10 februari keken 5.108.000 mensen naar een aflevering van de comedyserie De Luizenmoeder met Jennifer Hofman en Ilse Warringa.

Ook de finale van het Eurovisie Songfestival op 18 mei (4.511.000 kijkers) haalde de top tien van de best bekeken uitzendingen. Het bakprogramma Heel Holland Bakt trok met de uitzending van 3 februari 4.204.000 kijkers.

In 2019 keken Nederlanders evenveel televisie als in het jaar daarvoor: gemiddeld 156 minuten per dag. De totale tijd die voor het televisiebeeldscherm werd doorgebracht, inclusief het kijken van ondemanddiensten als Netflix, nam een klein beetje toe: gemiddeld deden Nederlanders dat 192 minuten per dag, vier minuten langer dan in 2018.

Het tv-jaarrapport, met uitgebreide resultaten over het jaar 2019, verschijnt op donderdag 16 januari.