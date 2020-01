De uitreiking van de Oscars worden dit jaar niet uitgezonden door Net5, bevestigt een woordvoerder van de zender aan NU.nl. Hierdoor zal de ceremonie niet te zien zijn op Nederlandse televisie.

Net5 zond de Oscarceremonie de afgelopen vier jaar rechtsstreeks uit, tussen 2.00 en 6.00 uur 's nachts. Daarvoor was de awardshow jarenlang te volgen via betaalzender Film1.

De Oscars worden dit jaar voor de 92e keer uitgereikt, op 9 februari in het Dolby-theater in Los Angeles. De genomineerden zullen waarschijnlijk 13 januari bekend worden gemaakt. Wie de avond zal presenteren is nog niet bekend. Vorig jaar werd de ceremonie niet door één, maar door verschillende beroemdheden gepresenteerd, waaronder de actrices Tina Fey en Amy Poehler.