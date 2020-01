De eerste solonummers van Dinand Woesthoff komen in het voorjaar uit, meldt hij aan het AD.

"Het is allemaal al klaar", aldus de zanger. "Ik ben er vier jaar mee bezig geweest. Het is een soloproject. Ik ben er heel blij mee dat ik de muziek weer heb mogen vinden."



Woesthoff was de leadzanger van de Haagse rockband Kane. In 1998 begon hij de band samen met gitarist Dennis van Leeuwen. In 2014 stopte de band. Later zei Woesthoff daarover dat het einde van Kane hem een bevrijdend gevoel gaf.

In 2016 tekende de 47-jarige zanger een platencontract bij Sony Music voor zijn eerste solo-album.