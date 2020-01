Bijna 900.000 mensen hebben zaterdagavond gekeken naar de terugkeer van Caroline Tensen bij Wie Ben Ik?, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De presentatie van het spelprogramma op RTL 4 werd voor het eerst in twintig jaar weer gedaan door Tensen.

De 55-jarige Tensen presenteerde de eerste negen seizoenen van Wie Ben Ik?, van 1990 tot 1999, toen nog met vaste gasten André van Duin en Ron Brandsteder.

Tensen werd opgevolgd door achtereenvolgens Mariska van der Kolk, Tooske Ragas en Wendy van Dijk. Van Dijk presenteerde het spelprogramma van 2013 tot februari 2019.

NPO1 was zaterdagavond de best bekeken zender, met bijna 1,3 miljoen kijkers voor Ik Vertrek en ruim 1,1 miljoen voor consumentenprogramma Kassa. Het NOS Acht Uur Journaal werd met 2,1 miljoen kijkers nog beter bekeken.

Het best bekeken programma op RTL 4 was het muziekprogramma All Together Now, waar 930.000 mensen naar keken.