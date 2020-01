Heb je geen idee wat te kijken op Nieuwjaarsdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Quiz: Postcode Loterij The Biggest Quiz

20.30 – 22.30 uur op RTL 4

Beau van Erven Dorens heeft vijf miljoen te verdelen in het eenmalige The Biggest Quiz. Er is een bank met zes kluizen waarin de antwoorden zich bevinden. Ook de Postcode Kanjer wordt uitgereikt.

Cabaret: Jochem Myjer: Adem in, Adem uit

20.30 – 22.30 uur op SBS6

Vier seizoenen lang trok Jochem Myjer met Adem In, Adem Uit volle zalen. Na de honderdste afleveringen kreeg hij honderd ballonnen van zijn drie jeugdhelden Paul van Vliet, Youp van ’t Hek en Bert Visscher.

Naar deze series, die in 2020 uitkomen, kijken we het meest uit.

Misdaadserie: Van der Valk

20.25 – 22.00 uur op NPO1

In de eerste aflevering wordt in de haven van Amsterdam het lijk van een student aangetroffen. Als er plotseling nog een lichaam opduikt, leidt dat Van der Valk en zijn team naar de Amsterdamse kunstwereld.

Naar deze tv-programma’s kijken we het meest uit in 2020.

Film: The Shape of Water

20.30 – 23.00 uur op Net5

Elisa (Sally Hawkins) vindt op een dag samen met haar collega een visachtig wezen. Dit wezen blijkt de laatste van zijn soort. Elisa wil hem helpen ontsnappen uit het laboratorium.

Deze titels staan vanaf januari op Netflix.

Film: The Hangover

18.00 – 20.00 uur op Veronica

Twee dagen voor zijn huwelijk gaat Doug (Justin Bartha) met zijn drie vrienden naar Las Vegas om daar een knallend vrijgezellenfeest te houden. Als ze wakker worden, herinneren ze zich niks meer en Doug is opeens verdwenen.

Dit zijn de 10 beste films die nu op Netflix staan.