Piet Paulusma heeft maandagavond na 23 jaar voor de laatste keer het weerbericht gepresenteerd bij SBS6. Hij stond voor deze gelegenheid bij de Elfstedenhal in Leeuwarden.

In zijn laatste weerbericht voor SBS6 blikte Paulusma kort terug op de Elfstedentocht van 1997, waar hij als weerman destijds verslag van deed. Ook bedankte alle trouwe kijkers en roemde hij de gastvrijheid van Nederland.

Paulusma presenteerde het weerbericht op SBS6 voor het eerst in 1996. Zijn weerbericht was op die zender jarenlang een van de best bekeken programma's.

Begin februari van dit jaar werd bekend dat het contract van de 62-jarige weerman bij SBS na een dienstverband van 23 jaar niet wordt verlengd: productiemaatschappij Talpa wil een ander soort weerberichten gaan verzorgen en heeft hiervoor RTL-meteorologen Dennis Wilt en Amara Onwuka aangetrokken.

Omroep MAX

Paulusma vond echter snel nieuw werk: vanaf 2 januari is de weerman te zien bij Omroep MAX. Hij gaat in het programma Tijd voor MAX het weer presenteren. Op dagen dat dit programma niet wordt uitgezonden, krijgt Paulusma op de vooravond alsnog tijd voor het weerbericht.

Ook zal Piets Weer elke werkdag rond 12.30 uur op de radio te horen zijn bij MAX op NPO Radio 5: van maandag tot en met donderdag in Haandrikman! en op vrijdagen in TinekeShow.

Eerder op de avond noemde Paulusma in RTL Boulevard de dag van zijn laatste uitzending "een dag met een lach en een traan":

"De traan is het afsluiten van de SBS6 periode, de lach komt van een zonnige Oudejaarsdag en een zonnige toekomst bij Omroep Max."