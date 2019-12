Paul de Leeuw wordt de nieuwe presentator van datingshow Op Goed Geluk. Dit maakte hij maandagavond bekend in RTL Boulevard.

"Het is me gevraagd, toen moest ik eerst lachen. Toen dacht ik: ik ga het doen", aldus De Leeuw.

Op Goed Geluk is een datingprogramma waarbij een alleenstaande persoon vragen stelt aan drie potentiële partners, die verborgen zitten achter een waaier. Gebaseerd op de antwoorden moet deze vervolgens een favoriet kiezen. Het programma is gebaseerd op het Amerikaanse The Dating Game, dat voor het eerst uitgezonden werd in 1965.

In Nederland werd Op Goed Geluk uitgezonden van 1987 tot 1992. De presentatie werd toen gedaan door Carry Tefsen. In 2018 keerde het programma terug naar de televisie, gepresenteerd door de zanger Gordon.