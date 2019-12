De Britse band Massive Attack zal uitsluitend per trein reizen tijdens hun tournee door Europa. Dit vertelt zanger Robert del Naja aan BBC Radio 4. De band wil zo hun CO2-uitstoot beperken.

Del Naja voelt zich vervelend over zijn reisgedrag uit het verleden. Voor tournees heeft Massive Attack veel gebruik gemaakt van het vliegtuig, en zo bijgedragen aan de opwarming van de aarde.

De band heeft de gegevens van hun tournees over een periode van vier jaar beschikbaar gesteld aan de Universiteit van Manchester, die de CO2-voetafdruk van de muziekindustrie berekende.

Ook trad Massive Attack afgelopen jaar op bij demonstraties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion.

"Als muzikanten hebben we er een CO2-intensieve levenstijl op nagehouden. Maar als maatschappij leven we allemaal in een economie die wordt voortgedreven door fossiele brandstoffen, daarin hebben we eigenlijk geen keuze", aldus Del Naja.

"De uitdaging is dus om niet alleen op persoonlijk vlak opofferingen te maken, maar om er vooral voor te zorgen dat het systeem verandert. Business as usual is over."