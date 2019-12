De Britse overheid heeft excuses aangeboden voor het publiceren van een lijst met adresgegevens van meer dan duizend mensen, onder wie beroemdheden en politici, die op Nieuwjaarsdag een onderscheiding krijgen van de koningin. Dit meldt de BBC zondag.

Het bestand met adresgegevens verscheen vrijdagavond op een officiële website van de overheid en bleef ongeveer een uur online staan. De lijst bevatte het adres van onder anderen zanger Elton John.

Volgens een woordvoerder van de overheid gebeurde het publiceren van de lijst door een fout. "Er is per ongeluk een versie van de lijst met ontvangers van de nieuwjaarsonderscheiding gepubliceerd die de adressen bevatte. De lijst is zo snel mogelijk verwijderd", aldus de woordvoerder tegen de BBC.

Er zal onderzoek worden gedaan naar hoe het publiceren van de gevoelige informatie heeft kunnen gebeuren. De getroffen personen zijn op de hoogte gebracht.