Lone van Roosendaal stopt met haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Dat maakt de actrice donderdag bekend via Instagram.

"Wat heb ik een leuke tijd gehad", schrijft de vijftigjarige Van Roosendaal. "Maar je weet: onkruid vergaat nooit."

De actrice, onder meer bekend van de musical Into the Woods en de speelfilm Verliefd op Ibiza, was sinds november 2018 in GTST te zien. Ze speelde de schurkenrol van Billy de Palma. Wanneer ze precies voor het laatst in de serie te zien zal zijn, is niet bekendgemaakt.