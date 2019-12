De Britse acteur Tony Britton is zondagochtend op 95-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Fern Britton, bekend als voormalig presentatrice van het spelprogramma Ready Steady Cook, heeft het nieuws op Twitter gedeeld.

"Onze vader, Tony Britton, is vanmorgen overleden. Een geweldige acteur, regisseur en charmeur", schrijft de tv-presentatrice in een bericht. "Mogen zwermen engelen voor u zingen voor uw rust." Ze bedankt de mensen die steunbetuigingen sturen.



De Britse acteur is bekend van de filmkomedie Don't Wait Up uit de jaren tachtig. Hij speelde onder meer in de films Operation Amsterdam (1959) en Sunday Bloody Sunday (1971). Daarnaast speelde hij in theaterstukken.

Hij had drie kinderen. Met zijn eerste vrouw kreeg hij twee kinderen: tv-presentatrice Fern Britton en scenarioschrijver Cherry Britton. Met zijn tweede vrouw kreeg hij nog een zoon: de acteur Jasper Britton. Daarnaast had hij zeven kleinkinderen.