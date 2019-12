Marie Verhulst (24), de dochter van Studio 100-baas Gert Verhulst, is het nieuwe baasje van kindertelevisiehond Samson. Dat werd zaterdagmiddag duidelijk tijdens de afscheidsshow van Samson & Gert in het Studio 100 Pop-Up Theater in het Belgische Puurs.

Er werd al weken gespeculeerd wie de opvolger van de 51-jarige Gert Verhulst zou worden. Tijdens de show werd ook de eerste single van het nieuw gevormde duo gepresenteerd: Marie & Samson. De clip die bij het nummer hoort, komt uit op 10 januari.

Marie Verhulst zal ook de overige afscheidsshows op de planken staan. Na de nu uitgebrachte single volgt er komende zomer nog meer muziek van Marie & Samson.

"Als dochter van Gert is Marie letterlijk en figuurlijk groot geworden naast Samson. Met haar als extra baasje krijgt Samson een goed thuis binnen zijn familie", aldus Studio 100 in een verklaring op de website.

Gert en Marie Verhulst (foto: Instagram/Marie Verhulst)

"Ik ben heel blij dat ik het eindelijk met iedereen kan delen", laat Marie Verhulst weten aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. "Anderhalf jaar geleden werd het al gevraagd aan mij. Voorbereiden was dus moeilijk, want het moest uiteraard stil gehouden worden."

Verhulst wil haar eigen draai geven aan haar samenwerking met Samson. "Want ik ga geen kopie maken, maar mijn eigen ding doen. Ik hoop dat dat lukt. Ik ben een meisje en dat verandert sowieso al wat dingen. Ik ga mijn best doen."

Vader Gert ziet de toekomst van Marie & Samson met vertrouwen tegemoet. "Een man of een vrouw, dat vond ik niet belangrijk. Ik zeg niet dat Marie dat voor de rest van haar leven gaat doen, maar toch minstens tien jaar lang. En zo blijft de hond in de familie. Al ga ik het zeker missen. Ik voel dat nu al. Dat geeft een raar gevoel. Dat doet iets met mij. Ik ga eerst nog genieten van de tachtig nog af te werken afscheidsshows, daarna ga ik mij op andere zaken concentreren."

Als klein meisje groeide Marie op met de pluche kindertelevisiehond van haar vader. "Met hem meegaan naar repetities en opnames van Samson & Gert, ik deed niets liever als kind. Ik zat muisstil op een stoel te kijken, gefascineerd door hoe dat allemaal tot stand kwam.”