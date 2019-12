De cabaretier Jandino Asporaat gaat aankomend jaar toeren met een nieuwe klucht rond zijn populaire personage Judeska. De voorstelling Judeska Airlines: Riemen vast, want je gaat vliegen! is vanaf februari 2020 te zien in theaters door heel Nederland.

De show is een vervolg op de voorstelling Judeska in de TBS-kliniek. Asporaat speelt weer Judeska, een van zijn populaire personages. Zij is ontslagen en krijgt nog een laatste kans van het uitzendbureau om zichzelf te bewijzen: ze mag als stewardess aan de slag.

In juli van dit jaar kondigde de 38-jarige Asporaat aan een theater- en tv-pauze te houden. Hij wilde meer tijd voor zichzelf. "Ik blijf het soms lastig vinden om in de entertainmentwereld, waarbij ik alles wil doen voor mijn publiek, mezelf net zo belangrijk te maken. Ik moet vaker leren zeggen: nu is het tijd voor Dino en alleen even Dino, zonder mezelf schuldig te voelen."

Asporaat is bekend door onder meer De Dino Show, een sketchprogramma waarin het fastfoodrestaurant FC Kip vaak een rol speelde.