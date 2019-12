Rapper Snelle geeft volgend jaar een concert in AFAS Live in Amsterdam, wordt dinsdag aangekondigd in een persbericht.

De rapper wil een compleet nieuwe show neerzetten. "Ik ga iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Een soloconcert in de AFAS Live met volledige band en ik kan alvast beloven tegen die tijd ook weer veel nieuwe muziek te hebben om live op te treden."



Snelles echte naam is Lars Bos. Hij ging op zijn zeventiende naar de Herman Brood Academie. Omdat hij op dat moment nog geen aandacht van labels kreeg, verscheen zijn debuut in eigen beheer. Inmiddels is de muzikant doorgebroken. "Ik kan niet wachten, het wordt een groot spektakel", aldus de 24-jarige rapper over het concert in AFAS Live.

Hij geeft de show op zaterdag 17 oktober 2020. De kaartverkoop begint aankomende zaterdag.