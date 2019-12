Björn Ulvaeus, voormalig bandlid van ABBA, stelt 111.000 boeken beschikbaar voor middelbarescholieren in Zweden. Leraren kunnen de boeken gratis opvragen, meldt persbureau Reuters dinsdag.

De 74-jarige zanger wil dat scholieren al vroeg leren omgaan met nepnieuws en dat ze kritisch leren denken. Daarnaast ziet hij de boeken als een mooi kerstcadeau. "Het is iets dat ze nodig hebben om kritisch te kunnen denken en voor het vertrouwen in onze instellingen, waarvan je weet dat ze zijn uitgehold."

Ulvaeus is mede-eigenaar van de uitgeverij van het boek Alternative Facts - About Knowledge And Its Enemies van professor Asa Wikforss.

De zanger was lid van de band ABBA, die in 1974 werd opgericht. In hetzelfde jaar won de Zweedse band het Eurovisie Songfestival met het nummer Waterloo. In 1982 stopte de succesvolle act.