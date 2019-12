Twan Huys is zondagochtend te zien als presentator van het VPRO-programma Buitenhof. De presentator treedt op als vervanger van het vaste presentatieteam, bestaande uit Jort Kelder, Hugo Logtenberg en Pieter Jan Hagens.

Huys, die eerder dit jaar vanwege teruglopende kijkcijfers moest stoppen met RTL Late Night, spreekt in Buitenhof onder meer EU-commissaris Frans Timmermans. Hij begon de uitzending door te zeggen dat de vaste presentator er vandaag niet kon zijn en hij "met veel genoegen" de taak overneemt.

De 55-jarige presentator is onder meer bekend van Nieuwsuur en College Tour, maar ging in september 2018 naar RTL toen Humberto Tan vertrok bij Late Night. Nadat ook Huys daar stopte, was hij onder meer aan tafel te zien bij M. Vorige maand interviewde hij in 2Doc schrijver Tim Krabbé over Ferdi E., de moordenaar van Gerrit Jan Heijn.

Het is niet bekend of Huys binnenkort vaker te zien zal zijn als presentator bij de publieke omroep. NU.nl is in afwachting van een reactie van de VPRO.