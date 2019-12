De Deens-Franse actrice Anna Karina, vooral bekend als ster in films van Jean-Luc Godard, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakt haar agent zondag bekend via sociale media.

Karina overleed afgelopen zaterdagmiddag in Parijs aan de gevolgen van kanker. "We verliezen een geweldige vrouw, een vrije artiest, een icoon van de wereldcinema en van de muziek", schrijft agent Laurent Balandras op Facebook.

De actrice werd bekend toen ze als jonge twintiger in de jaren zestig de muze van Godard werd. De Fransman maakte toen naam als een van de grondleggers van de invloedrijke nouvelle vague-stroming. Het stel was getrouwd tussen 1961 en 1965.

Al vroeg in haar carrière, in 1961, werd Karina uitgeroepen tot beste actrice op het filmfestival van Berlijn, voor Godards Une femme est une femme. Later was ze onder meer te zien in Bande à part, Alphaville en Pierrot le fou, alle drie geregisseerd door haar echtgenoot.

In laatstgenoemde misdaadfilm speelde ze de geliefde van Jean-Paul Belmondo. Een iconische zoenscène uit Pierrot le fou sierde in 2018 nog de officiële poster van het filmfestival van Cannes.

Samen met steracteur Marcello Mastroianni was Karina te zien in de boekverfilming The Stranger van Luchino Visconti. De Duitse filmmaker Rainer Werner Fassbinder castte de actrice later nog voor de film Chinese Roulette.

Naast haar filmcarrière scoorde Karina ook een aantal muzikale hits uit de musical Anna. Onder meer de platen Sous le soleil exactement en Rollergirl, geschreven door Serge Gainsbourg, werden populair.

Karina was sinds 1982 getrouwd met de Amerikaanse filmregisseur Dennis Berry.