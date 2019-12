De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ik Vertrek heeft op zaterdagavond ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken. Het AVROTROS-programma werd daarmee het op één na best bekeken programma.

Ruim 300.000 mensen keken intussen live naar de laatste wedstrijd van Raymond van Barneveld. De darter, die al eerder aankondigde om te gaan stoppen na dit WK, werd uitgeschakeld in zijn eerste pot.

De top tien van best bekeken programma's werd, net als vorige week, gedomineerd door NPO1. Naast het NOS Journaal van 20.00 uur (eerste plek), deden ook Studio Sport (derde plek)), Kassa (plaats vier) en Eenvandaag (vijfde plaats) het goed.

Het schaatsprogramma De IJzersterkste, dat uitkwam op een zevende plek, nam iets in cijfers af ten opzichte van eerdere afleveringen. De teller kwam voor het eerst onder een miljoen uit, met 856.000 kijkers.

De commerciële tegenhanger Dancing on Ice had net als vorige week iets minder succes en was op SBS6 goed voor 703.000 kijkers. De schaatscompetitie kwam daarmee uit op de negende plaats. Joris Linssen trok met zijn eerste aflevering van Joris' Kerstboom intussen 271.000 kijkers.