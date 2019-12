De Jamaicaanse Toni-Ann Singh heeft zaterdagavond de Miss World-verkiezing in Londen gewonnen. Brenda Felicia Muste, de Arnhemse die eerder dit jaar gekroond werd als Miss World Nederland, won geen prijs.

Singh kreeg haar kroon overhandigd door de Mexicaanse Vanessa Ponce de Leon, de winnaar van vorig jaar.

De jury werd dit jaar voorgezeten door de Britse televisiepresentator Piers Morgan, die ook vragen stelde aan de deelnemers.

De tweede plek was voor Miss Frankrijk en Miss India werd derde. Brenda Felicia Muste, die Nederland vertegenwoordigde, eindigde buiten de top twaalf.

Miss World is in 1951 begonnen door de Britse televisiepresentator Eric Morley, en is daarmee de oudste internationale schoonheidswedstrijd. De eerste editie werd gewonnen door de Zweedse Kerstin "Kiki" Hakansson, die destijds een schandaal veroorzaakte door tijdens de prijsuitreiking een bikini te dragen.