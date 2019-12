Krezip is de hoofdact van het festival Live on the Beach 2020. Op 5 september is de band op het strand van Scheveningen te zien, meldt het zestal dinsdag aan RTL Boulevard.

Begin 2019 kondigde Krezip een reünie aan, tien jaar nadat de band in 2009 uit elkaar ging. De muzikanten waren in juni te zien op de vijftigste editie van Pinkpop. De band brak mede dankzij een show op Pinkpop in 2000 door bij een groter publiek.

"We zijn nog steeds high van onze shows in de Ziggo Dome en kunnen dus niet wachten om weer te spelen in 2020", zegt zangeres Jacqueline Govaert over de optredens van dit jaar. "We kijken er ongelofelijk naar uit om de zomer af te sluiten met een bijzonder strandconcert."

Krezip stond dit jaar drie keer in een uitverkochte Ziggo Dome en bracht een nieuw album uit: Sweet High. De plaat bevat tien nummers, waaronder de hits Lost Without You en How Would You Feel. "We zijn ontzettend dankbaar dat onze comeback zo groots ontvangen is door onze fans. Het succes heeft ons muzikaal enorm geïnspireerd en voor je het wist, hadden we een album bij elkaar geschreven", aldus Govaert.

Ook singer-songwriter Nielson en zanger Danny Vera treden op tijdens Live on the Beach 2020. De voorverkoop begint aanstaande vrijdag.