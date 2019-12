Jeroen Pauw is maandag door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. De presentator kondigde eerder op maandag aan dat hij gaat stoppen met zijn dagelijkse praatprogramma Pauw.

Pauw kreeg de prijs overhandigd door Beau van Erven Dorens, de winnaar van vorig jaar, tijdens een feestelijk evenement in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Dit is de 29e keer dat de prijs wordt uitgereikt.

De 59-jarige presentator is blij met de onderscheiding, en noemde zijn winst terecht. "Ik heb gekeken naar het lijstje met vorige winnaars en vind mezelf daartussen horen. Ik werk al lang, heb twintig jaar een eigen productiemaatschappij waarmee we veel dingen maken, ik maak al veertien jaar lang een latenightprogramma, heb NOVA gedaan, bij RTL gezeten: in historisch perspectief zijn dat best wel goede dingen."

Pauw stopt in 2020

Maandag werd ook bekend dat Pauw nog dit jaar zal stoppen met zijn dagelijkse talkshow, die hij sinds 2014 presenteert. Op Instagram deelde hij dat hij zin heeft om andere programma's te maken. "Zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio... andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het 'gesprek van de dag' en de 'waan van de week'", aldus de presentator.