Zozibini Tunzi heeft de Miss Universe-verkiezing gewonnen. De 26-jarige Zuid-Afrikaanse verwees in de finale in de Amerikaanse stad Atlanta Miss Puerto-Rico en Miss Mexico naar de tweede en derde plek, maakt de organisatie van de verkiezing maandag bekend.

Namens Nederland deed Sharon Pieksma mee. De 24-jarige geboren Rotterdamse werd uitgeschakeld in de eerste ronde.

Tunzi maakt zich hard voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Via sociale media zet ze zich in om stereotypen rondom geslacht en de cultureel bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen te bestrijden.

De voorganger van Tunzi in 2018 was Catriona Gray uit de Filipijnen. De laatste Nederlandse winnares van de titel Miss Universe is Angela Visser. Zij won in 1989.

Vier jaar nadat Steve Harvey de verkeerde winnares van de Miss-verkiezing had aankondigd, maakte de presentator dit keer opnieuw een fout. De komiek liet een foto van Miss Filipijnen zien om haar uit te roepen als winnares van de categorie beste kostuum, maar had niet door dat eigenlijk Miss Maleisië de winnares was. "Het is niet Miss Filipijnen, maar Miss Maleisië", corrigeerde de Maleisische winnares Shweta Sekhon hem.

Zijn grap over Colombiaanse drugskartels - omdat hij in 2015 Miss Colombia onterecht als winnares had aangewezen - werd hem op sociale media niet in dank afgenomen.