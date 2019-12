Jelka van Houten is momenteel in de Nederlandse theaters te zien in de voorstelling De Verleiders Female. Daarin is feminisme een belangrijk thema. In een interview met AD Magazine vertelt de actrice zaterdag dat ze er bij salarisonderhandelingen tegenwoordig met gestrekt been in gaat: ze wil hetzelfde betaald krijgen als mannen.

De actrice vertelt inmiddels bikkelhard te zijn geworden in het onderhandelen over salaris. "In het begin heb ik dingen gedaan voor een appel en een ei, want voor mij twintig anderen. Maar inmiddels kaart ik het aan: waarom verdient die man in een bijrol meer dan ik in de hoofdrol? Naarmate ik langer in het vak zit, durf ik dat ook."

Genderongelijkheid, de loonkloof dus, slut-shaming, seksisme, #metoo en achterstand in de gezondheidszorg voor vrouwen zijn onderwerpen die in De Verleiders Female worden aangesneden. De emancipatie is volgens Van Houten namelijk nog lang niet voltooid: "Er wordt al vijftien jaar geen nieuw beleid meer gevoerd. Daardoor lopen we nu op een heleboel landen enorm achter. Ons stuk is er niet om iemand de schuld te geven. We willen het bewustzijn verhogen, de politiek aanspreken."

'Er hangt een stigma omheen en daar moeten we vanaf'

Volgens Van Houten is het woord 'feminisme' besmet: "Er hangt een stigma omheen en daar moeten we vanaf. Ik had ook dat beeld van boze brullende en verongelijkte vrouwen. Maar ze hebben wel gewoon gelijk. En dat was confronterend, want tijdens de voorbereidingen merkte ik dat ik soms harder was voor vrouwen dan voor mannen. Inmiddels denk ik: worden we niet gehoord omdat we schreeuwen, of worden we schreeuwerig omdat we niet worden gehoord? Een feminist is iemand die voor gelijke rechten van mannen en vrouwen is. Niet meer en niet minder."