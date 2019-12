Jeroen Krabbé wordt vandaag 75 jaar. In een interview met het AD vertelt hij onder meer niet bang te zijn voor de dood. Dat de acteur sowieso niet bang is aangelegd blijkt ook uit het feit dat hij als Sinterklaas in Amsterdam weigerde om een kogelwerend vest aan te trekken.

De acteur,kunstenaar en presentator speelde tien keer voor Sinterklaas bij de intocht in Amsterdam. In 2018 deed hij dat voor het laatst en niet vanwege de discussie rond Zwarte Piet.

"Ik stopte omdat het te druk was. Had niks met dat gedoe te maken. Eén keer eerder wilde ik al stoppen, toen me werd geadviseerd een kogelvrij vest te dragen bij de intocht. Als fucking Sinterklaas dus! Toen zei ik: dan sterf ik maar in het zadel. Hallo, het is een kinderfeest! Ik ben echt niet zo moedig, maar niemand schiet Sinterklaas dood."

Krabbé vertelt ook dat hij zijn verjaardag als kind altijd op 5 juni vierde, vanwege het feit dat iedereen dan Pakjesavond had. "Die dag kwamen je vriendjes nooit langs..."

"Ik heb niets met de dood"

Krabbé geniet zo veel mogelijk van het leven: "Ja, ik ben een vierder! Het leven is zo kort, je moet alle hoogtepunten grijpen. Ik kom nu wel op een leeftijd waarvan ik vroeger dacht: dan sta je al met één been in het graf. Vanaf je 65ste zou je uitgerangeerd zijn. Dat is nu totaal veranderd."

Bang voor de dood is Krabbé niet. "De eindigheid is een nieuw element in mijn bestaan. Verder niet. Ik heb niets met de dood."