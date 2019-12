Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley gaan het Eurovisie Songfestival presenteren. Het drietal zal op 12, 14 en 16 mei het grote podium van Ahoy betreden in Rotterdam en zal hiermee een internationaal kijkerspubliek van zo'n 180 miljoen man bereiken.

Janzen, Rombley en Smit zullen naast de liveshows ook de artiesten interviewen in de greenroom en leiden de puntentelling, zo laten de NPO, NOS en AVROTROS weten.

"Met dit presentatietrio kiezen we in de eerste plaats voor drie mensen met een enorme dosis presentatietalent, die ook nog eens allemaal hun carrière begonnen als artiest", zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020.

Het drietal zit woensdagavond in De Wereld Draait Door om te vertellen over hun presentatieklus.

Namen van drietal werden al genoemd

De namen van zowel Smit, Janzen als Rombley gingen al langer rond. Smit verzorgt al sinds 2011 met Cornald Maas het commentaar voor het Songfestival. De zanger heeft momenteel te kampen met een keelontsteking en heeft hierdoor optredens moeten afzeggen.

"Jan is toegankelijk, authentiek en houdt zijn hoofd koel tijdens grote liveshows - precies de kwaliteiten die we nodig hebben om de presentatie van het Eurovisie Songfestival persoonlijker te maken", zegt Bakker over de zanger en presentator.

Ook voor Rombley is dit niet haar eerste kennismaking met het Songfestival, ze deed twee keer eerder mee en belandde in 1998 op de vierde plaats met het liedje Hemel & Aarde. "Twee keer Eurovisie Songfestival, twee keer de puntentelling, twee keer Eurovision in Concert, en dan is ze ook nog eens één van de meest authentieke en eigenzinnige artiesten die ons land rijk is", aldus Bakker over de voormalig Songfestival-deelnemer.

"Ben heel dankbaar voor deze unieke kans", deelt Rombley op haar Instagram-account. "Het is niet te geloven hoe erg ik ik hier naar uitkijk (en hoe nerveus ik ben)."

Organisatie heeft bewust gekozen voor iemand buiten NPO

Janzen ontkende eerder gevraagd te zijn om haar medewerking te verlenen aan het Eurovisie Songfestival, dat voor het eerst sinds veertig jaar weer in Nederland wordt georganiseerd. "Het is een NPO-feest, om het zo maar even te zeggen. En ik snap wel dat je mensen van de NPO daar dan voor vraagt", vertelde ze in gesprek met RTL Boulevard.

"Chantal Janzen is één van de meest talentvolle presentatrices van Nederland met ruime ervaring in grote live amusementshows in binnen- en buitenland", zegt Bakker over Janzen. "We hebben er heel bewust voor gekozen ons ook open te stellen voor talent van buiten de publieke omroep."

"Als presentatrice ben ik ontzettend dankbaar voor deze kans, en dat RTL mij deze 'uitstap' gunt. Ik kijk er enorm naar uit om dit te gaan doen met een fantastisch team!", deelt de presentatrice.

"We vinden het ontzettend leuk en eervol voor Chantal", zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst. "Nu kan de hele wereld kennismaken met haar humor en charme. 'Douze points' voor deze keuze van de NPO. En fijn dat we als RTL op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen aan dit evenement dat zo belangrijk is voor de uitstraling en het imago van Nederland."

12,4 miljoen beschikbaar voor Songfestival in Nederland

Eerder woensdag werd bekend dat minister Arie Slob voor Media 12,4 miljoen euro beschikbaar stelt voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

De organisatie had om dit bedrag gevraagd om het evenement volgend jaar te kunnen bekostigen. Het bedrag dat Slob wil bijdragen, is afkomstig uit reclame-inkomsten van de Ster.

"Met de voorgenoemde bijdrage hoop ik dat het Eurovisie Songfestival een groot succes wordt. De uitzending ervan zal zowel nationaal als internationaal verbinding creëren en bijdragen aan de zichtbaarheid van Nederland", laat Slob weten in de brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De European Broadcasting Union betaalt 9,6 miljoen euro. De NPO draagt 2,5 miljoen euro bij en de organiserende omroep AVROTROS betaalt 2 miljoen.

Het Songfestival vindt komend jaar op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam plaats dankzij de overwinning van Duncan Laurence eerder dit jaar. De Nederlandse zanger won in mei met zijn lied Arcade.