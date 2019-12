Disney+ komt in 2020 met een Star Wars-spelshow. In Star Wars: Jedi Temple Challenge kunnen kinderen testen hoe goed hun Jedi-vaardigheden zijn. Dat meldt de website van Star Wars dinsdag. De spelshow wordt gepresenteerd door de Amerikaanse acteur Ahmed Best.

Deelnemers gaan in de show onder meer uitdagingen aan in een ruimteschip en in een tempel van de Jedi. Presentator Best vertolkte het personage Jar Jar in de Star Wars-filmreeks.



De acteur is niet altijd geliefd geweest bij fans. Hij kreeg veel kritiek op zijn rol in de Star Wars-filmreeks. Hij heeft daardoor overwogen om zelfmoord te plegen, zo meldde hij in 2018 op zijn Twitter-profiel.

Disney beargumenteert dat Best de beste presentator is voor deze spelshow vanwege zijn unieke vaardigheden als acteur, danser, muzikant en Star Wars-fan.



De show verschijnt in 2020 op de videostreamingdienst. Op 18 december van dit jaar komt de nieuwe Star Wars-film The Rise of Skywalker uit.