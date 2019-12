Vijf vrouwen die de Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein beschuldigden van seksueel misbruik zeggen dat de Britse prins Andrew getuige was van massages die gegeven werden in huizen van Epstein, meldt hun advocaat maandagavond in een uitzending van de BBC-documentaireserie Panorama.

De vijf vrouwen willen daarom dat de Britse prins zal getuigen in de rechtszaak. Inmiddels liggen er vijf dagvaardingen klaar voor de prins. Als hij weer voet zet in de Verenigde Staten zal hij die ontvangen en in de rechtszaal moeten verschijnen om een verklaring af te leggen. Indien Andrew dat dan weigert, kan dat juridische gevolgen hebben in de vorm van een aanklacht vanwege 'minachting van de rechtbank' waarvoor gevangenisstraf en/of een boete kunnen worden opgelegd.

De advocaat van de vrouwen denkt dat Andrew belangrijke informatie kan verschaffen over het vermoedelijke seksnetwerk van de onlangs overleden miljonair Epstein.

De prins heeft bij de programmamakers van de BBC aangegeven dat hij in het kader van het onderzoek overal aan mee wil werken, als dat in zijn optiek nodig is. Eerder zei Andrew dat hem niets vreemds was opgevallen bij zijn huisbezoeken aan Epstein.

Andrew ontkent seks met minderjarige

Andrew kwam de afgelopen tijd veel in het nieuws door een interview met BBC News vorige maand. Daarin ontkende hij onder meer twintig jaar geleden seks te hebben gehad met de destijds minderjarige Virginia Roberts Giuffre.

Giuffre is een van de vermeende slachtoffers van de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Epstein. Ze heeft tijdens de civiele zaak tegen Epstein in 2015 verklaard dat ze tussen 1999 en 2002 diverse keren werd gedwongen tot seks met prins Andrew.

Gedurende het interview met BBC News zei Andrew ook dat de ontmoeting niet heeft kunnen plaatsvinden, omdat hij die avond thuis bij zijn familie was nadat hij zijn dochter naar een pizzarestaurant had gebracht. Een foto van Andrew met Giuffre uit 2001 is volgens de prins bewerkt. Op de foto heeft de prins zijn hand om het onbedekte middel van het meisje, maar volgens Andrew kan niet bewezen worden dat dit werkelijk zijn hand is.

De Britse prins heeft op 20 november zijn publieke taken als lid van het koningshuis neergelegd vanwege de beschuldiging.