Albums van Ilse de Lange, Snelle en Kensington zijn genomineerd voor een Edison, maakte dj Ruud de Wild maandag bekend in RTL Boulevard.

Ilse de Lange is genomineerd voor haar album Gravel & Dust, waarvoor ze zich volgens het juryrapport "opnieuw heeft uitgevonden". Rapper Snelle maakt kans met zijn album Vierentwintig, waarop hij volgens de Edison-jury " van een kwetsbare kant laat zien". Kensington krijgt de nominatie voor Time, het album waarvoor de band zich twee maanden terugtrok in Canada.

In de categorie Video is Duncan Laurence genomineerd voor zijn videoclip bij Arcade. Bizzey krijgt een nominatie voor de video bij het nummer Drup en Saman Amani voor de video van Laat me toe.

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont, is volgens de organisatie vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Grammy Award.

De winnaars worden op 10 februari 2020 bekendgemaakt.