De Letse dirigent Mariss Jansons (76) is zaterdag in Sint Petersburg overleden aan een acute hartstilstand. Dit is bevestigd door het Weense Philharmonisch Orkest. Van 2004 tot 2015 was Jansons chef-dirigent van het Concertgebouworkest.

Jansons, geboren in Riga, dirigeerde toporkesten over de hele wereld. In 1985 werkte hij voor het eerst in Nederland, als dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 2004 werd hij chef-dirigent van het Concertgebouworkest, tot hij in 2015 opgevolgd werd door Daniele Gatti.

In oktober 2017 dirigeerde Jansons het Concertgebouworkest nog een laatste keer. Het orkest speelde toen werken van Shostakovich, Rachmaninoff, Tchaikovsky en Liszt.

De dirigent had al een tijd last van zijn hart, waardoor hij de afgelopen jaren regelmatig concerten moest afzeggen.