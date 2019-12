Daniël Lippens is voorlopig door Radio 538 geschorst. De dertigjarige dj reed vrijdag met zijn auto tegen een fietser aan, terwijl hij bezig was met een livestream. Lippens is dan ook geschrokken van zijn eigen rijgedrag, vertelt hij aan De Telegraaf.

Lippens filmde met een dashcam hoe hij van Hilversum naar Amsterdam reed. De beelden werden direct uitgezonden op sociale media, waardoor kijkers konden zien hoe Lippens een aantal gevaarlijke situaties veroorzaakte en uiteindelijk een fietser raakte met zijn auto.

De dj had aanvankelijk niet door dat zijn rijgedrag gevaarlijk was. "Toen ik het terugzag wist ik dat ik hartstikke fout zat. Ik ben dus wel heel erg geschrokken van mijn eigen rijgedrag", vertelt Lippens aan De Telegraaf .

De getroffen fietser is niet gewond geraakt. "Hij was van zijn fiets gevallen, de zijkant op. Hij had zelf verder niks, alleen zijn fiets was licht beschadigd. Dat heb ik dus vergoed", aldus Lippens.

Een woordvoerder van Radio 538 heeft aan RTL Boulevard bevestigd dat Lippens voorlopig geschorst is. "538 neemt dit heel serieus. Zowel de rijstijl van Daniël Lippens als het livestreamen tijdens het rijden keuren we sterk af."

Volgens de woordvoerder is Lippens aangesproken op zijn rijgedrag. "Hij wordt voor nader te bepalen periode geschorst van de zender en gaat die tijd benutten om een podcastserie te maken waarin de verschillende kanten van de verkeersveiligheid worden belicht."