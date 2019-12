Als Job Gosschalk weer een rol wil gaan spelen binnen de filmsector, moet hij eerst zijn seksuele wangedrag publiekelijk verwerpen en beloven nooit meer de fout in te gaan.

Dit stelt Ron Toekook, bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers.

Vrijdag maakte het OM via Twitter bekend dat Job Gosschalk niet vervolgd zou worden. Gosschalk was aangeklaagd wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar die aanklacht werd na een mediationtraject ingetrokken.

Gerard Spong, Gosschalk's advocaat, vertelde aan het AD dat Gosschalk overweegt zijn oude werk weer op te pakken. "Hij beraadt zich op zijn toekomst, dat kan variëren van het bestieren van een eenvoudig theehuisje ergens aan de Middellandse Zee tot zijn oude werk", aldus Spong.

Verdeelde reacties in de filmsector

In de Nederlandse filmsector wordt verdeeld gereageerd op een mogelijke terugkeer van Gosschalk, zegt Toekook.

"Er is in de filmsector nog steeds een groep mensen die Job steunt en vertrouwt, en dan hebben we het niet over de minste. Maar er is ook een hele grote groep die dat niet doet en die het geen goed idee vindt als Job weer in welke vorm dan ook in de filmsector gaat werken. Hij heeft zelf ook erkend dat hij over grenzen heengegaan is."

Actieplan tegen machtsmisbruik

De beroepsvereniging is zich op het moment aan het beraden op een actieplan, om machtsmisbruik binnen de culturele sector te voorkomen.

"Een veilige werkomgeving op een filmset is voor ons absolute prioriteit", zegt Toekook. "Als Job daadwerkelijk wil terugkeren in onze branche, moet hij heel duidelijk maken dat hij dit serieus neemt en niet weer in zijn oude gewoonten vervalt."

Regisseur en producent Gosschalk legde zijn werk eind 2017 neer omdat hij "over grenzen is gegaan" in zijn omgang met acteurs. Hij geldt als een belangrijke figuur binnen de Nederlandse entertainmentwereld. Gosschalk begon in 1994 bij Kemna Casting en had van 2000 tot 2008 de leiding over het kantoor.

Hij was betrokken bij de casting van vele grote film- en televisieproducties, zoals Zwartboek, All Stars, Flikken Maastricht en Baantjer.