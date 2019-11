Hugh Grant, bekend van films als Love, Actually en Paddington, gaat over zijn leven en carrière vertellen in de documentaire Hugh Grant: A Life on Screen. De documentaire wordt rond Kerst uitgezonden op BBC2, meldt Deadline dinsdag.

De 59-jarige Grant maakte in de jaren negentig naam als hoofdrolspeler in romantische comedy's als Four Weddings and a Funeral (1994) en Notting Hill (1999). De documentaire zal laten zien hoe de acteur zijn loopbaan begon, met een cabaretgroep genaamd The Jockeys of Norfolk, maar focust ook op zijn recentere rollen, zoals die van de politicus Jeremy Thorpe in de televisieserie A Very English Scandal.

Behalve Grant zelf, komen ook een aantal van zijn collega's aan het woord, onder wie Colin Firth, Sandra Bullock, Andie MacDowell en regisseur Richard Curtis.

Voor de A Life on Screen- serie werden eerder ook al documentaires gemaakt over Stephen Fry, Lenny Henry en Michael Palin.