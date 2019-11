K-popzangeres Goo Hara is zondag dood gevonden in haar appartement in Seoul, bevestigt de lokale politie. De oorzaak van haar dood is nog niet bekend gemaakt.

Goo Hara, echte naam Goo Ha-ra, werd in 2008 lid van de popgroep Kara. In 2015 verliet ze de band en maakte ze haar debuut als soloartiest. Ook acteerde ze in diverse films en televisieseries.

De politie heeft nog geen uitspraak heeft gedaan over de oorzaak van Goo's dood. Wel is bekend dat ze in maart van dit jaar een poging tot zelfmoord deed, nadat een ex-vriend haar probeerde af te persen. Hij dreigde met geweld en met het publiceren van een seksvideo. Het management van Goo beeindigde daarop haar contract.

Goo was goed bevriend met de popster en actrice Sulli (25), die in oktober dit jaar overleed door zelfmoord.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.