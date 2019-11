Achterklap Oprah Winfrey: 'Geen vriendschap met Gayle King als er jaloezie was' Gayle King (64), de beste vriendin van Oprah Winfrey (65), krijgt regelmatig de vraag of ze het gevoel heeft dat ze in de schaduw van de succesvolle presentatrice staat. Volgens Winfrey is dat niet het geval en zou hun vriendschap ook niet bestaan als er wel sprake was van jaloezie.