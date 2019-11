Voetballer Georginio Wijnaldum is volgens Jandino Asporaat een held omdat hij maandag in opstand kwam tegen racisme. Maar volgens de cabaretier had die boodschap eigenlijk van premier Mark Rutte en andere politici moeten komen. Dat zei hij dinsdag bij Pauw.

De gebeurtenissen bij de voetbalwedstrijd FC Den Bosch - Excelsior en de verhardende Pietendiscussie hakken er bij de cabaretier stevig in.

"Het wordt steeds moeilijker en pijnlijker om rustig te blijven en begrip te tonen voor racisme voor de mensen die er mee te maken hebben", stelde hij. "Wijnaldum is een held, maar eigenlijk had premier Mark Rutte het voortouw moeten nemen. De politiek moet ons hier doorheen leiden."

Asporaat heeft zelf ook met racisme te maken gehad: "Dit is al heel lang aan de gang. Er is ontzettend veel racisme in dit land. Daar ben ik erg verdrietig over. Het is verschrikkelijk voor onze kinderen. We willen in dit land een mooi leven met zijn allen, maar dit is echt 'fucked up'. Je schaamt je kapot. We maken elkaar letterlijk kapot."

'Mensen mogen het niet meer afdoen met: dit is traditie'

De entertainer vindt het eigenlijk helemaal niet zijn taak om zich bijvoorbeeld uit te spreken over Zwarte Piet: "Maar het moet wel. Ik wil niet horen dat mensen zeggen 'dit is traditie'. Nee, we zijn met zijn allen één. We moeten elkaars pijn horen. Het gesprek met elkaar aangaan. En luisteren met je hart en niet met je verstand. Want het is belangrijk dat mensen ons verdriet horen."

Zijn zoontje heeft ook te maken gehad met racisme rond Zwarte Piet, zoals alle donkere Nederlanders, aldus de komiek. "Wij vieren het thuis daarom al niet meer. Hij zegt 'ik weet wie ik ben en het maakt niet uit wat ze zeggen', maar dat is natuurlijk niet de waarheid. Hij moet dat niet mee hoeven maken en ik ook niet."