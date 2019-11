Voetballer Georginio Wijnaldum is volgens Jandino Asporaat een held omdat hij maandag in opstand kwam tegen racisme. Maar volgens de cabaretier had die boodschap eigenlijk van premier Mark Rutte en andere politici moeten komen. Dat zei hij dinsdag in het programma Pauw.

De spreekkoren bij de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-Excelsior en de verhardende pietendiscussie hakken er bij de cabaretier stevig in. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd zondag door de aanhang van FC Den Bosch uitgemaakt voor "kankerneger", "kankerkatoenplukker" en "Zwarte Piet". Ook waren er apengeluiden te horen.

"Het wordt steeds moeilijker en pijnlijker om rustig te blijven en begrip te tonen voor racisme voor de mensen die er mee te maken hebben", stelde hij. "Wijnaldum is een held, maar eigenlijk had premier Mark Rutte het voortouw moeten nemen. De politiek moet ons hier doorheen leiden."

Asporaat heeft zelf ook veel met racisme te maken gehad: "Dit is al heel lang aan de gang. Er is ontzettend veel racisme in dit land. Daar ben ik erg verdrietig over. Het is verschrikkelijk voor onze kinderen. We willen in dit land een mooi leven met zijn allen, maar dit is echt 'fucked up'. Je schaamt je kapot. We maken elkaar letterlijk kapot."

'Mensen mogen het niet meer afdoen met: dit is traditie'

De entertainer vindt het eigenlijk helemaal niet zijn taak om zich bijvoorbeeld uit te spreken over Zwarte Piet: "Maar het moet wel. Ik wil niet horen dat mensen zeggen 'dit is traditie'. Nee, we zijn met zijn allen één. We moeten elkaars pijn horen. Het gesprek met elkaar aangaan. En luisteren met je hart en niet met je verstand. Want het is belangrijk dat mensen ons verdriet horen."

Zijn zoontje heeft recent ook te maken gehad met racisme rond Zwarte Piet, zoals alle zwarte Nederlanders, aldus de komiek. "Wij vieren het thuis daarom al niet meer. Hij zegt: 'Ik weet wie ik ben en het maakt niet uit wat ze zeggen', maar dat is natuurlijk niet de waarheid. Hij moet dat niet mee hoeven maken en ik ook niet."

Rutte: De samenleving moet dit oplossen

Premier Mark Rutte vindt dat er niet te snel gekeken moet worden naar de politiek om racisme en discriminatie aan te pakken. "Dit kunnen wij als politiek niet in ons eentje oplossen", zei hij dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. "Ik begrijp dat er gekeken wordt naar de overheid, maar heb niet de illusie dat we racisme alleen oplossen met wetgeving."

De premier moest op aandringen van de D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en DENK naar de Kamer komen om vragen te beantwoorden over het incident van afgelopen weekend in Den Bosch. D66 en de linkse oppositiepartijen vroegen de premier nadrukkelijk om stelling te nemen en verweten hem dat hij het afgelopen weekend onzichtbaar was en "geen leiderschap" heeft getoond. Lodewijk Asscher (PvdA): "Stap naar voren. Spreek je uit."

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat de premier zijn rol in het maatschappelijk debat daarmee te klein maakt. "Inderdaad, we moeten het met zeventien miljoen Nederlanders doen. Maar er is één Nederlander die voorop kan lopen en dat is de premier", zei de D66'er. Hij wil dat Rutte op zoek gaat naar maatregelen die ervoor zorgen dat discriminatie en racisme effectiever worden bestreden.

Premier praat wel met 'Gele Hesjes', niet met KOZP

GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg de premier om meer leiderschap te tonen. De organisatie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vroeg om een gesprek met de premier nadat vorige week een vergadering van de groep met geweld was verstoord.

Klaver somde op dat er al meerdere belangengroepen op het Torentje zijn uitgenodigd en wees erop dat de 'Gele Hesjes' voor een tweede keer in een half jaar bij de premier op bezoek mogen komen.

Premier Rutte zei het verzoek van KOZP nog te onderzoeken. "Ik ga het proberen, maar ik wil ook af en toe nog beleid kunnen omzetten in wetgeving. Dat moet ook gebeuren."