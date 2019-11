Robin van Persie heeft dinsdag Raymond van Barneveld op bijzondere wijze toegesproken bij de presentatie van het boek Raymond van Barneveld: Game Over. De oud-topvoetballer vindt dat de afscheidnemende darter af en toe wat positiever in het leven moet staan.

"Raymond kan hartstikke trots zijn op zijn carrière. Ik denk dat je het ook zo moet benaderen", richtte Van Persie zich in de goedgevulde zaal van de Sir Winston Club in Rijswijk tot Van Barneveld, vlak voordat hij het eerste exemplaar van het boek in handen zou krijgen.

"Elke sporter verliest meer dan hij of zij wint. Ik ook met onder meer een WK-finale. Je hebt altijd je best gedaan en ontzettend veel prijzen gepakt. Bekijk het positief. Geniet van de vrijheid die je nu krijgt. Je kan de coach van je eigen leven worden, op een heel relaxte manier. Doe dat vooral."

Van Persie, die goed bevriend is met Van Barneveld, kreeg een daverend applaus van de zo'n honderd gasten, onder wie regerend wereldkampioen darts Michael van Gerwen toe behoorde. De zichtbaar emotionele Van Barneveld bedankte Van Persie vervolgens persoonlijk voor zijn komst.

"Ik ben ontzettend vereerd dat Robin hier is. Wat een geweldige en fantastische carrière heeft hij ook gehad. Ik weet nog goed dat ik op de tribune stond te dansen en te springen toen hij dat fenomenale kopdoelpunt maakte voor het Nederlands elftal op het WK van 2014 tegen Spanje (5-1-zege)."

Raymond van Barneveld poseert met journalist Jasper Boks, schrijver van het boek Raymond van Barneveld: Game Over. (Foto: Pro Shots)

'Het is best wel een zwaar boek geworden'

De 52-jarige Van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij neemt na het WK in december in Londen afscheid en werd in de afgelopen twaalf maanden op zijn eigen verzoek op de voet gevolgd door journalist Jasper Boks, die over de talloze gebeurtenissen (zijn scheiding, nieuwe liefde, slechte resultaten) een boek schreef.

"Ik heb het boek nog steeds niet gelezen, maar ik weet wel ongeveer wat er gebeurd is. Het was niet het geweldigste jaar uit mijn leven. Jasper mocht alles opschrijven. Ik hoopte natuurlijk op een fantastisch jaar, maar dat werd het helaas niet. Dan moet je ook zo sportief zijn om alles op te laten schrijven", aldus Van Barneveld.

"Het is best wel een zwaar boek geworden, maar we wilden duidelijk maken dat er ook een keerzijde zit aan de glorieuze jaren. Dat je in de put raakt en het niet altijd lukt om daar weer uit te klimmen. Dan moet je in de spiegel kijken en zeggen dat het na tientallen jaren mooi is geweest. En als ik dan zie hoe druk het vanavond is, dan doet me dat heel erg goed."

Van Barneveld werd in het verleden vijf keer wereldkampioen (in 1998, 1999, 2003 en 2005 bij de BDO en in 2007 bij de rivaliserende dartsbond PDC). De Hagenaar is de laatste jaren afgezakt op de wereldranglijst en veroverde met de eindzege in de Premier League of Darts in 2014 zijn laatste grote individuele titel.