Frans Verstappen, de grootvader van Formule 1-coureur Max Verstappen, is maandag in een hospice op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft Harald Hendrikx, een vriend van Verstappen, aan 1Limburg bevestigd.

Frans Verstappen was eigenaar van een ijssalon in het Limburgse plaatsje Monfort. In Zaal Housmans, een lokale bar-dancing, keek hij samen met fans naar de races die zijn beroemde kleinzoon reed.

In 2016 kwam Frans Verstappen in het nieuws vanwege een hoogopgelopen ruzie met zijn zoon, Jos Verstappen. Er zou sprake zijn geweest van een handgemeen. Frans Verstappen deed aangifte bij de politie, maar trok die later weer in. "Het is gewoon een privézaak tussen mij en Jos", zei hij toen daarover.