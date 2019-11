De Britse topfotograaf Terry O'Neill is zaterdagnacht overleden, maakt zijn agentschap Iconic Images zondag bekend. O'Neill leed aan prostaatkanker.

"Hij was één van de meest iconische fotografen van de afgelopen zestig jaar. Zijn legendarische foto's zullen niet alleen voor altijd in ons geheugen gegrift staan, maar ook in onze geest en ons hart", zei een woordvoerder van het agentschap.

O'Neill stond bekend als fotograaf van beroemdheden. Hij maakte naam in de jaren zestig, toen hij als fotograaf portretten maakte van de nieuwe gezichten van de film-, mode- en muziekwereld. Zo fotografeerde hij de bandleden van The Beatles en The Rolling Stones toen die nog aan het begin van hun carrières stonden.

Behalve popsterren portretteerde O'Neill ook grootheden als Nelson Mandela en Winston Churchill. Zijn foto's werden over de hele wereld in kranten en tijdschriften afgedrukt.

Vorige maand ontving hij een medaille voor zijn verdiensten voor de fotografie, die de Britse kroonprins William aan hem overhandigde.